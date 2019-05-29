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Ankara'da Kayserispor sevgisi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara’da Kayserispor taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara'da Kayserispor taraftarları ile biraraya gelerek iftar yaptı.


Kapalı Kale Ankara Grubu tarafından organize edilen iftar yemeğine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı. Ankara'da yaşayan Kayserispor taraftarlarıyla iftar yapan Milletvekili Baki Ersoy; “Ben de koyu bir Kayserispor taraftarıyım. Tribünden gelen birisi olarak taraftar kardeşlerimle iftar yapmak beni mutlu etti. 34 haftalık lig maratonunu alnının akıyla tamamlayan takımımıza yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmesini bekliyoruz. Biz taraftarlar, Kayserispor ile övünmeye devam edeceğiz” dedi.

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