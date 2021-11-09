Ankara'dan 3 bronz madalya ile döndüler

28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular 3 bronz madalya kazandı.

Ankara Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında mücadele eden Erdem Spor Kulübü sporcularından Dilara Işık, Ceylin Altuğ, Elif Ezgi Altun ve Fatih Gazcı Spor Kulübü de yıldız senkron kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasından madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.