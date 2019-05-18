Anlamlı kupa Talasgücü Belediyespor'un

19 Mayıs Gençlik Kupası Talasgücü Belediyespor'un oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Gençlik Kupasını kazanan takım belli oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan final maçında Talasgücü Belediyespor U16 ile Kocasinan Şimşekspor U16 takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Talasgücü Belediyspor penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek bu anlamlı kupanın sahibi oldu. Maç sonu Sarı-Lacivertli takım büyük sevinç yaşadı.

Yarın saat 11.00'de Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada yapılacak olan tören ile Talasgücü Belediyespor kupasını kaldıracak.