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Anlamlı kupa Talasgücü Belediyespor'un

19 Mayıs Gençlik Kupası Talasgücü Belediyespor’un oldu.

19 Mayıs Gençlik Kupası Talasgücü Belediyespor'un oldu.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Gençlik Kupasını kazanan takım belli oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan final maçında Talasgücü Belediyespor U16 ile Kocasinan Şimşekspor U16 takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Talasgücü Belediyspor penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek bu anlamlı kupanın sahibi oldu. Maç sonu Sarı-Lacivertli takım büyük sevinç yaşadı.


Yarın saat 11.00'de Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada yapılacak olan tören ile Talasgücü Belediyespor kupasını kaldıracak.

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