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Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi 39 yaşındaki Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi 39 yaşındaki Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.


Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Wauters; "Geri geldiğim için mutluyum. 3 yıl önce buradaydım. Güzel günler geçirdik ve Avrupa kupasını burada yaşadık beraber. Bazı oyuncular gitti ama kalanları tanıyorum. Yeni takım arkadaşları, heyecanlıyım. Umarım bu sene tekrar Euro Cup finali oynarız. Kabul edelim ki Türkiye Ligi de çok zor bir lig. Oyunları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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