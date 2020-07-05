Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri'de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek'i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.