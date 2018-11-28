Anne Marie Armstrong sezonu kapattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında sakatlık şoku yaşanıyor.

Geçen sezon İtalya'da oynanan 27 yaşındaki ABD'li oyuncusu Anne Marie Armnstrong'u sezon başında transfer eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, sakatlık şoku yaşadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Canik Belediyespor maçında sakatlanan Amerikalı Anne Maria, sezonu kapattı.

Bellona Kayseri Basketbol kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "Canik Belediyespor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan oyuncumuz Anne Marie Armstrong'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" cümleleri kurdu.

Geride kalan 6 haftada bütün maçlarda forma giyen ABD'li oyuncu Anne Marie Armnstrong ilerleyen günlerde çapraz bağlardan ameliyat olacak.