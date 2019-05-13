Anneler, Gaye Turgut Evin'in sunumuyla yarıştı

Anneler Günü'nde 35 anne ‘En İyi Terliği Benim Annem Atar' yarışmasında terlik atarak en yüksek puanı almaya çalıştı.

KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi‘nde düzenlenen Anneler Günü yarışması ünlü dizi oyuncusu Gaye Turgut Evin'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikte 35 anne ‘En İyi Terliği Benim Annem Atar' yarışmasında terlik atarak en yüksek puanı almaya çalıştı.

Terlik atma yarışmasında bütün katılımcılara çift kişilik sinema bileti birinci olan Nermin Karaduman'a ise AVM tarafından çeyrek altın hediye edildi. 7-12 Mayıs tarihleri arasında kurulan dilek ağacında ziyaretçiler annelerine olan en güzel duygularını kağıda dökerek dilek ağacına astılar.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından, Anneler Gününe özel karanfil dağıtılarak, gebelik ve bebek bakımı hakkında bilgiler verildi.