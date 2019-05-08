Anneler Günü İçin 24 Kilometre Yürüdüler

Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla düzenledikleri yürüyüşe Kayseri'den ve çeşitli kentlerden 80 kişinin katıldığını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Serim, "Her yıl kıymetli annelerimiz için düzenlediğimiz yülüyüşümüze bu yıl 85 arkadaşımız katıldı. Bağpınar da başlayan yürüyüşümüz Ağırnas üzerinden Bünyan'a ulaştı. Bu yıl Kırşehir'den de 30 arkadaşımızı ağırladık. İlçemizin tanıtımı adına bu etkinliği önemsiyoruz. Bizlerden desteğini asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Özkan Altun'a teşekkür ediyorum. " dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ,"Bünyan Dostları Grubu Derneği'nin bu yıl 10'uncusunu düzeldiği geleneksel “Anneler Günü Yürüyüşü” etkinliği sonunda misafirlerimizle bir araya geldik. İlçemizin tanıtımına verdikleri katkıdan dolayı Bünyan Dostları Grubu Derneği yönetim kuruluna ve üyelerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.Bu ve benzeri etkinliklerin ilçemizde daha fazla yapılmasını arzu ediyoruz. Gerçekten ilçemiz Bünyan doğası ve yürüyüş parkurlarıyla eşsiz bir ilçe herkesi buradaki güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Ağırnas'tan başlayan ve yaklaşık 24 kilometre süren yürüyüş Bünyan Köprü Meydanı'nda son buldu.