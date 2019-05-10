İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anneler Günü'nde annenizin hediyesi Meysu Outlet'te

12 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’ne özel keten çanta Meysu Outlet’ten hediye.

12 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'ne özel keten çanta Meysu Outlet'ten hediye.


Anneler Günü'ne özel çocuklar atölye çalışmaları kapsamında en güzel çantaları anneleri için boyayacak. Stoklarla sınırlı olan kampanyada 14:00-17:00 saatleri arasında çocuklar anneleri ile birlikte çantaları boyayıp diledikleri gibi süsleyebilecekler. Yapılan açıklamada; "Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM olarak tüm anneleri Anneler Günü'nü kutlarız" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.