Anneler Günü'nde annenizin hediyesi Meysu Outlet'te

12 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’ne özel keten çanta Meysu Outlet’ten hediye.
12 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'ne özel keten çanta Meysu Outlet'ten hediye.
Anneler Günü'ne özel çocuklar atölye çalışmaları kapsamında en güzel çantaları anneleri için boyayacak. Stoklarla sınırlı olan kampanyada 14:00-17:00 saatleri arasında çocuklar anneleri ile birlikte çantaları boyayıp diledikleri gibi süsleyebilecekler. Yapılan açıklamada; "Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM olarak tüm anneleri Anneler Günü'nü kutlarız" denildi.