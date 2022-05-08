İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anneler Günü'nde bıçaklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde Fatma D., tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ü.U. tarafından bıçaklandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise, şüpheli Ü.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.