Anneler Günü'nde bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde Fatma D., tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ü.U. tarafından bıçaklandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise, şüpheli Ü.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.