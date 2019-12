Annelere manevi, otizmli çocuklarına fiziksel terapi

Çorum'dan gelerek Erciyes'te kampa giren 15 otizmli çocuğa fiziksel terapi yapılırken, anneleri de ilahiyat hocaları tarafından manevi terapiye alındı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ile Hitit Üniversitesi tarafından başlatılan program kapsamında Çocum'da yaşayan 15 çocuk, anneleri ve 18 eğitmen Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün misafiri oldu. Yaş gruplarına ve otizm düzeyine göre ayrılan çocuklara fiziksel aktiviteler yapılırken, anneleri de ilahiyat fakültesinde yüksek lisans yapan hocalar tarafından manevi terapi alıyor.

“Rüyada gibiyiz”

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Otizm çok zor bir engel. Problem davranışlar ve çeşitliliğinin çok olmasından dolayı biz bir yerlere sığmıyorduk. Tamamen kaderimize terk edilmiştik ki, yerel yönetim ve üniversitemiz bize sahip çıkana kadar. Şuanda burada annelerimizden duyduğum en çok cümle, ‘Kendimi çok özel hissediyorum' oldu. Herkes bize ‘Özel annesin' dedi ama biz gerçekten şimdi kendimizi özel anne hissediyoruz. Buradaki etkinliklerin amacı yaş grubuna ve otizmin düzeyine göre etkinlikler belirlendi. Burada çocuklarımız sırada beklemeyi öğreniyorlar, hiperaktivitelerine etki ediyor. Bu çalışmalar dikkat toplamalarını sağlıyor. Aslında tedavi niteliğindedir. Bizim çocuklarımız boşlukta kalmadıkları her an, kaliteli geçirdikleri her vakit tedavi niteliğindedir. Rüyada gibiyiz. Bizim çocuklarımız eğitim alırken, etkinlik yaparken, bizde diğer tarafta ilahiyat fakültesinde yüksek lisans yapan manevi olarak terapi ediyor. Daha da birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, bulunduğunuz durumu daha nasıl kabullenmemiz gerektiğini öğretiyorlar. Şuanda her anlamda besleniyoruz. Buradan gittiğimiz de daha güçlü ve motivasyonu yüksek anneler olarak gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Yükseokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner de, “Türkiye'de maalesef bu çocukları eğitecek hiçbir kimse yok. Beden eğitimi öğretmenleri sadece 2 saat engelliler eğitimi alarak bu çocuklara faydalı olmaya çalışıyorlar. Oysaki bu çocukların eğitimi özel eğitim. Çok özel eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Bu konuyla ilgili neler yapabilirdik diye düşündük ve araştırma yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllar önce hazırlamış olduğu çok güzel bir müfredat programına denk geldik. Bunu faaliyete geçirmek için 6-7 mücadele verdik. Geçen yıl zorda olsa bu programı başlattık” dedi.