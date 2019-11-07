Antalya'da yapılan Robotex İnternational 2019'da Türkiye Şampiyonluğu Kayseri'ye geldi

Erciyes Koleji, dünyanın en büyük robotik festivali olan ve Antalya'da yapılan Robotex İnternational 2019'da Kayseri'nin gururu oldu. Erciyes Koleji Robotik Takımı, 200 takımın katıldığı yarışmaya damga vurarak Estonya'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Erciyes Koleji, Robotex 2019 yarışmalarına damga vurdu. Erciyes Koleji, 200 takım ve 800 yarışmacının katıldığı Robotex 2019'da üç kategoride yarıştı.

Antalya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük robotik festivali olan Robotex International 2019'un Türkiye ayağında yarışan Erciyes Koleji, gösterdiği başarıyla Kayseri'nin gururu oldu. Erciyes Koleji robotik takımı Dron Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü, Zihin Kontrollü Araç Kategorisinde Türkiye 2'incisi ve Kızların İtfaiyeciliği Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Hafta sonu yapılan Robotex İnternational 2019'a damga vuran Erciyes Koleji, yarışların en başarılı okulu oldu.

7 öğrenciden oluşan Erciyes Koleji Robotik Takımı, öğretmenleri eşliğinde gösterdikleri başarının ardından Kayseri'ye kupa ve madalyalarla döndüler. Erciyes Koleji, elde ettiği bu başarıyla Kasım ayı sonunda Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak olan Robotex International Final Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.