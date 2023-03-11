Antalyaspor ile Kayserispor 30. randevuda

kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Antalyaspor 13 kez kazanırken, Kayserispor 7 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Antalyaspor 37 gol atarken Kayserispor ise 31 gol attı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar Mame Baba Thiam'ın golü ile 1-0 kazandı.

Antalya'da oynanan 14 Süper Lig maçında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Bu 14 maçta Antalyaspor 9 kez kazanırken 5 maçta eşitlik bozulmadı. Kayserispor'un Antalya'da oynanan maçlarda henüz galibiyeti bulunmuyor. Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4

2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2019/2020 Kayserispor-Antalyaspor 2-2

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2021/2022 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2022/2023 Kayserispor-Antalyaspor 1-0