Antalyaspor-Kayserispor maçına Cünayt Çakır atandı

Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadı'nda oynanacak Fraport-Tav Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor maçını Cüneyt Çakır'ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Antalya'da oynanacak maçta Cüneyt Çakır'a görevlendirirken, Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Davut Dakul Çelik ise bu zorlu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.

Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak.