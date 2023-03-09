Antalyaspor-Kayserispor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem bu zorlu doksan dakikayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Gamze Durmuş Pakkan oldu. Volkan Bayarslan bu sezon hem Antalyaspor hem de Yukatel Kayserispor'un 1'er maçlarında düdük çaldı.

11 Mart Cumartesi günü Corendon Airilines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan Fraport-Tav Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak.