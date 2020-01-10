Antika pazarı 4. kez kuruluyor

Talas Belediyesi tarafından “Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazar günü düzenlenen Antika Günleri'nin dördüncüsü bu Pazar gerçekleştirilecek.

Kayseri'de ilk defa Talas Belediyesi tarafından başlatılan antika pazarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcıları ile antika severler buluşuyor.

Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından birçok antika sever bir araya geliyor. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, askeri malzemelerden ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarı 12 Ocak Pazar günü dördüncü kez meraklılarını ağırlayacak.

Talas Harman Mahalle Meydanı'nda kurulan Antika Pazarı'nın daha öncekilerde olduğu gibi yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.