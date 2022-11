Antika Pazarı Ufuk Açtı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 3 yıl önce şehre kazandırılan ‘Antika Pazarı' marka değer olmasının yanında esnafın da ufkunun açılmasına katkı sağladı. Sivas'tan gelen esnaf Osman Bozkurt, “Talas'taki Antika Pazarı'nı çok beğendik. Aynı şeyin Sivas'ta da olması için uğraş göstereceğiz.” diyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. Her ayın ikinci pazar günü gerçekleşen ve Talas'ın klasikleri arasına giren organizasyonda bu hafta sonu da birbirinden değerli ürünler antikaseverlerle buluştu. Kısa sürede ilçenin vazgeçilmezleri arasına giren pazar, her ay olduğu gibi yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarını gün boyu bir araya getirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da her fırsatta gelerek alışveriş yaptığı pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuldu. Açılan her tezgahı ziyaret edip antikaseverle de yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yalçın'a esnaflar teşekkürlerini iletti.

Pazarda gaz lambalarından ahşap duvar saatlerine birçok ürünü satışa sunan Osman Bozkurt isimli esnaf, nostaljinin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Biz Sivas'tan geldik. Talas'taki Antika Pazarı'nı çok beğendik. Aynı şeyin Sivas'ta da olması için uğraş göstereceğiz. Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.