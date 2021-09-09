Antika Pazarı'nda bu hafta 'Mezat' var

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan Antika Pazarı'nda bu hafta ilk kez 'Mezat' düzenlenecek.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın 2. Pazar Günü kurulan pazarda bu hafta 'Antika Mezatı' da gerçekleştirilecek. 12 Eylül Pazar Günü kurulacak Antika Pazar'ında Saat 17.00'de başlayacak olan mezata meraklılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.