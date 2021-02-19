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Anton Maglica 11'e dönüyor

Hes Kablo Kayserispor’da Anton Maglica sevinci.

Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica sevinci.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle son oynanan Ankaragücü maçında yedek başlayan Hırvat forvet Anton Maglica sakatlığını tamamen atlattı. Hafta boyunca takımla birlikte çalışan başarılı oyuncu Pazar günü Demir Grup Sivasspor oynaması bekleniyor. Ara transfer döneminde takıma katılan ve oynadığı maçlarda mücadelesi ve performansı ile dikkat çeken Maglica 1 hafta aradan sonra yeniden 11'deki yerini alacak.

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