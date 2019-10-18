Antrenman sahasında Fetih Suresi okudular

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Kayseri Şekerspor, antrenman öncesinde kahraman Türk askerleri için dua etti.

Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk, Kur-an'dan Fetih suresi okudu. Sonrasında Halil İbrahim Öztürk ve futbolcular ellerini semaya açarak dua etti. Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Hürriyet ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyiz. Bu Cennet vatanın bir karış toprağını asla düşmana teslim etmeyiz. Varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Yarabbi ! Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle. Terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda kudretinle muzaffer eyle" dedi. Futbolcular da "Amin" diyerek duaya eşlik etti.

Şekerspor teknik heyeti ve futbolcular, Türk bayrakları açarak "Ne Mutlu Türküm diyene" deyip asker selamı verdiler.