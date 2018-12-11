Aracın çarptığı 14 koyun telef oldu

Kayseri'de koyun sürüsüne dalan aracın çarptığı 14 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 JL 425 plakalı otomobil sürücüsü Develi ilçesi ile Yahyalı ilçe yolu Ağcaşar Barajı yakınlarında karanlık havada fark etmediği koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobilin çarptığı 14 koyun telef oldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili işlem başlattı.