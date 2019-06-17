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Aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Kayseri’de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

Kayseri'de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.


Develi ilçesine bağlı Reşadiye mahallesinde, vatandaşlar tarafından bir aracın motor kısmına kedi girdiği ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında küçük kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

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