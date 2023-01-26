Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi. Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de cansız bedenin H.İ.'ye (51) ait olduğunu tespit etti.

H.İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. H.İ.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.