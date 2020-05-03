"Araçlarda korona virüse karşı klima dezenfektasyonu yapılmalı"

Levent Soykök, korona virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra plaza da tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyleyerek, "Plazamızda dünya genelinde olan Covid-19 ile alakalı, biz de bir takım önlem ve planlar içerisinde müşterilerimizi kabul ediyoruz. Bu önlemleri de özellikle müşteri randevu planlamasını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, 3 servis danışmanımızla sabah 08.50'de müşteri almaya başlayarak, 1 saat ara ile müşteri kabul ediyoruz. Yani 3 müşteriyi alıyoruz ve daha sonra onların işi bittiğinde diğer 3 müşteriyi kabul ediyoruz. Atölyemizde sosyal mesafeye özellikle elemanlar ve müşteriler bazında çok dikkat ediyoruz. Koruyucu ekipmanlar dağıttık ve elemanlarımız maske ile çalışıyorlar. Yemek planlarımızı belirli aralıklarla tek kişi olarak yaptık” dedi.

Levent Soykök, polen filtrelerinde yapılan dezenfekte işlemi ile müşterileri hem alerjik durumlardan hem de virüsten korumayı hedeflediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakıma gelen müşterilerimize özellikle yaz dönemi geçişlerinde oluşan polenlerden dolayı, klima dezenfektasyonları öneriyoruz. Bu dezenfektanlar eğer polenlere karşı müşterinin alerjisi varsa, özellikle bu geçiş dönemlerinde ve Covid-19 ile alakalı bakteriler oluşmuşsa kanalarında, klima dezenfektasyonlarıyla birlikte klima kanallarını temizliyoruz, polen filtrelerini takıyoruz. Müşterilerimizi aynı zamanda polen alerjilerinden ve oluşabilecek mikro organizmalardan koruyoruz. Özelikle test sürüşlerinde önce müşteri şikayetlerini alıp, atölye formenimiz koruyucu ekipmanlarla birlikte şikayetleri tek başına yapıyor. Plazamızda hiçbir personel ve müşterimize zarar gelmeyecek şekilde planlamalarımızı Covid-19 önerilerine göre çalışıyoruz. Bilgilendirme afişleri astık, dezenfekte ediyoruz. İnşallah bu süreci bütün Türkiye olarak, sıkıntısız atlatırız.”