Araçlarıyla yola çıkacak tatilciler bunlara dikkat

Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, Kurban Bayramı'nda araçlarıyla yola çıkacak tatilcilere araç bakımları konusunda bilgiler verdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, tatile araçlarıyla gidecek vatandaşlara araçlarının düzenli bakımlarını yaptırması gerektiğini söyleyen Genç, daha sağlıklı bir yolculuk için orijinal ve anti bakteriyel filtre değişimi yapılmasının altını çizdi. Ayrıca lastiklerin sıcaklarda daha da önem arz ettiğini ve ömrünü tamamlamış lastiklerin daha fazla kullanılmadan acilen değişmesi gerektiğini belirtti.

Bakımların periyodik olarak ve yola çıkmadan önce yapılmasının büyük önem arz ettiğini söyleyen Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Öncelikle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramda özellikle şehirler arası seyahat planı olan, uzun yola çıkacak olan araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. Bunlardan başlıca aracın periyodik bakımını zamanında yaptırıyor olmak ve bunu yola çıkmadan önce yaptırıyor olmak. Araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız için bu konunun altını çizmek istiyoruz özellikle. Aracın yağ ve filtre bakımları çok önemli ve özellikle polen filtresi bu sıcak havalarda çok büyük önem arz ediyor. Antibakteriyel polen filtresi kullanılmalı ki, sağlığımızı da koruyalım. Pisliklerden arındırılmış havanın bize gelmesi için, orijinal ve anti bakteriyel polen filtresinin kullanımı da çok önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Filtre değişiminin öneminden bahsettiğimiz gibi, klima gazı da çok önemli bir unsur. Klima gazı seviyesi kontrol edilerek tamamlanmalı çünkü istenilen seviyelere ulaşmamış olması bu sıcak havalarda vatandaşları yolculukta çok daha sıcak bir havaya maruz bırakacaktır. Bunun yanı sıra, sıcak havalarda lastikler de çok önem arz eder hale geldi. Araçların lastikleri kendi hava basınç değerinde olmalı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin daha fazla kullanılmadan acilen değiştirilmesi gerekiyor. Aracın fren grubunun da yola çıkılmadan önce kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar araçlarla yola çıkacak vatandaşlar için en hassas konular” dedi.