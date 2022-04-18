Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Kayseri'de faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği'nin ev sahipliğinde iftarda bir araya geldi.

Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği'nde düzenlenen programa ANDA Arama Kurtarma ile Beşir Derneği yönetici ve üyeleri katıldı. Programda dernekler; faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, ihtiyaç duyulduğunda hizmete hazır olduklarını belirtti. Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş da; Kayseri'de kurulan ilk gönüllü kuruluş olduklarını ve AFAD tarafından akredite edildiklerini kaydetti. Eskitaş; kentteki faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Programa ayrıca AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da katıldı.