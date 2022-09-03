İhlas Haber Ajansı

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Arama yapılan şahsın üzerinden 55 cm bıçak çıktı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde, üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 55 cm bıçak çıktı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde, üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 55 cm bıçak çıktı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan K.E.'nin (17) üzerinden 55 cm uzunluğunda bıçak bulundu.


Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, K.E. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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