Aranan 17 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye, Mevlana, Keykubat, Kayabaşı, Sancaktepe Mahalleleri ve farklı adreslerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 12 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.G., hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. ve hakkında 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 17 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.