Aranan 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Parkı ve İnönü Bulvarı civarlarında uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.