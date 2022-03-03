Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 14 yıl 2 Ay hapis cezası olan Y. C., 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F. Z., 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan G. K., 'Hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan V. Y., 'Hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan M. B. ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan B. M. yakalandı.

Yakalanan şahıslardan Y.C. ve F.Z., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.