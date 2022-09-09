İhlas Haber Ajansı

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Aranan şahıslar, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanacakları anlayınca kaçan 2 kişi, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanacakları anlayınca kaçan 2 kişi, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 4 ayrı hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan Ö.T. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek" suçundan aranan Y.G.'nin müstakil bir evde saklandığı tespit eden ekipler, motosikletli polisler ile birlikte operasyon düzenledi. Bu sırada polislerin geldiğini gören 2 kişi, evin arka kısmından çıkarak kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalanan şahıslar, gözaltına alındı.


Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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