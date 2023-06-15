İhlas Haber Ajansı

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Aranan şahıslara 40 ekip ve 106 personelle eş zamanlı operasyon

Kayseri’de aranan şahıslara yönelik 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 40 ekip ve 106 personel ile yapılan operasyonda haklarında bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, dolandırıcılık, 6136 SKM gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 21 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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