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Aranan şahıslara 55 ekiple şafak operasyonu

Kayseri’de 56 adrese 55 ekiple yapılan şafak operasyonunda hapis cezası bulunan, iş yeri dokunulmazlığını ihlal eden ve cezaevi firarisi olan 41 kişi yakalandı.

Kayseri'de 56 adrese 55 ekiple yapılan şafak operasyonunda hapis cezası bulunan, iş yeri dokunulmazlığını ihlal eden ve cezaevi firarisi olan 41 kişi yakalandı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon yaptı. Düzenlenen operasyona 55 ekip katılırken, 56 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda, zorla ırza geçme suçundan aranan ve 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 6 adet yakalama emri bulunan, cezaevi firarisi olan, jandarma bölgesinde çok sayıda mazot hırsızlığı gerçekleştiren zanlı ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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