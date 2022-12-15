Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11'i "hırsızlık" suçlarından olmak üzere, "silahlı yağma", "kasten yaralama", "cinsel suç", "dolandırıcılık", "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi cezaevine teslim edilirken, operasyon anları da kameralara yansıdı.