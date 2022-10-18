Aranan şahıslara operasyon: 21 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, haklarında özellikle 'hırsızlık' suçundan yakalama emirleri ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.R.A., hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ü., hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A., hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.Ç., hakkında 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 ay hapis cezası bulunan S.D., hakkında 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.H. ile birlikte 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi serbest bırakılırken, 6 kişide cezaevine teslim edildi.