İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların Argıncık, Yeşil Mahalle, Keykubat,Gültepe ve Yenişehir Mahallelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 4 yıl 7 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.


Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.