Aranması bulunan 146 kişi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 24-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 52‘si hırsızlık, 20'si yaralama, 17' si dolandırıcılık, 5,i yağma, 4'ü cinsel istismar ve 5'i kişiyi hürriyetinin yoksun kılmak suçları olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şahıs yakalandı.