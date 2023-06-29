Arda Yiğit Oflaz sezonu 32 golle tamamladı

Kayserispor'un 13 yaşındaki genç oyuncusu Arda yiğit Oflaz, 2022-2023 sezonunu 32 golle tamamladı.

Kayseri Eren Avşar U13 Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kayserispor'da çifte bayram yaşıyor. Final maçında Erkiletspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Kayseri şampiyonu olan sarı kırmızılı takım, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Erkiletspor maçında saha on birde çıkan ve başarılı bir performans ortaya koyan 2010 doğumlu forvet oyuncusu Arda Yiğit Oflaz, attığı 3 golle hat-trick yaptı. Arda Yiğit attığı 3 gol ile sezonu toplam 32 golle tamamladı. Takımın en golcü oyuncusu olan Arda Yiğit Oflaz maç sonu tebrikleri kabul etti.

Gelecek vaat eden isimlerden biri olan Arda yiğit Oflaz takıma umut veriyor.