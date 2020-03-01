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Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı. Palasspor müsabakayı 2-1 kazandı.


Stat: Kayseri Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş


Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Saadettin Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Onur Kaan Ünal (Dk. 60 Hamdi Tavşan), Emre Akdağ, Kadir Aygül Yusuf Koçkat, Yiğit Aslantaş (Dk. 36 Tunahan Kumru), Fatih Akpınar, Muhterem Can Köse Mücahit Çelik


Palasspor: Nurtaç Tozan, Bayram Toy, Seyit Ali Bozdağ, Namık Tanrıverdi, Kadir Koçak, Muhammet Ali Erol, Mehmet Zengin, Mehmet Yakut (Dk.80 Mehmet Zengin), Emre Özyazar, Mehmet Yılmaz, Seyit Ali


Goller: Muhterem Can Köse Dk.53 (Argıncık Esnafspor), Muhammed Ali Erol Dk.36, Namık Tanrıverdi Dk.80 (pen) (Palasspor)

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