Argıncık Esnafspor: 1 - Palasspor: 2

Kayseri 1.
Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Palasspor karşılaştı. Palasspor müsabakayı 2-1 kazandı.
Stat: Kayseri Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Saadettin Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Onur Kaan Ünal (Dk. 60 Hamdi Tavşan), Emre Akdağ, Kadir Aygül Yusuf Koçkat, Yiğit Aslantaş (Dk. 36 Tunahan Kumru), Fatih Akpınar, Muhterem Can Köse Mücahit Çelik
Palasspor: Nurtaç Tozan, Bayram Toy, Seyit Ali Bozdağ, Namık Tanrıverdi, Kadir Koçak, Muhammet Ali Erol, Mehmet Zengin, Mehmet Yakut (Dk.80 Mehmet Zengin), Emre Özyazar, Mehmet Yılmaz, Seyit Ali
Goller: Muhterem Can Köse Dk.53 (Argıncık Esnafspor), Muhammed Ali Erol Dk.36, Namık Tanrıverdi Dk.80 (pen) (Palasspor)