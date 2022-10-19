Argıncıkspor'da keyifler yerinde

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor yoluna doludizgin ilerliyor. Yeşil beyazlılar ligde geride kalan 6.hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 puan olarak 15 puanla toplayarak averajla 2.sırada yer alıyor. İlk 6.haftada Esentepespor, Gültepespor, Akkışlaspor, Kayseri Şekerspor ve Özvatan Gençlikspor'u mağlup eden Argıncıkspor Kocasinan Ülküspor'a ise mağlup oldu. Oynadığı 6 maçta başarılı bir performans ortaya koyan yeşil beyazlılar rakip filelere tam 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Yeşil beyazlılar ligin 7. haftasında Pazar günü Kayseri Simya Koleji ile karşı karşıya gelecek. Simya Koleji maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Argıncıkspor'da moraller ve keyifler üst seviyede.

İşte Argıncıkspor'un ilk 6.haftada aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Argıncıkspor 4-2 Esentepespor

2.Hafta Argıncıkspor 1-3 Kocasinan Ülküspor

3.Hafta Argıncıkspor 3-1 Gültepespor

4.Hafta Argıncıkspor 3-1 Akkışlaspor

5.Hafta Argıncıkspor 4-2 Kayseri Şekerspor

6.Hafta Argıncıkspor 3-2 Özvatan Gençlikspor