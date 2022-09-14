Arif Kocaman: "Hayalimde Premier Lig ve La Liga var"

Yukatel Kayserispor'lu futbolcu Arif Kocaman, ilk kez Kayserispor forması giymekten mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarın önünde ilk kez maça çıkan ve 90 dakika sahada kalan ve kendisine verilen direktifler sahada yerine getiren Arif Kocaman, "Heyecanlıydım ama saha içerisinde ağabeylerim bana çok destek oldu" dedi. Bundan sonra da verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için çabalayacağını ifade eden genç futbolcu, "Bir gün İngiltere Premier Lig veya İspanya La Liga'da oynamak isterim ama şimdi Kayserispor'un başarısı için ter döküyoruz" ifadelerini kullandı.