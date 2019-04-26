Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı yarı finalde

Arif Molü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı Trabzon'da büyük bir başarıya imza attı. Okul Sporları Futsal Gençler Türkiye Şampiyonasında son 8 takım arasına kalan ve Trabzon'da oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ile son 4 takım arasında kalan Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı yarı finale kalarak büyük bir başarı elde etti.

Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bugün oynadığı maçta Giresun Atatürk Anadolu Lisesini 2-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yarın yarı final maçını kazanmasını halinde adını finale yazdıracak.