Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımın gözü şampiyonlukta

Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı Karaman'da düzenlenen yarı final maçlarında rakiplerini tek tek geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

24-28 Nisan'da Trabzon'da yapılacak olan Futsal Gençler Türkiye Birinciliği için çalışmalarını antrenör Kayhan Eryılmaz nezaretinde sürdüren Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gözünü kupaya çevirdi. Yaklaşık 3 bin lisenin içinde ilk 8'e kadar girmeyi başaran Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımının şimdiki hedefi ise Türkiye Şampiyonluğunda oynayacağı rakipleri 23 Nisan'da çekilecek kura çekimi ile belli olacak.

Futsal Gençler Türkiye Birinciliği yarışmaları erkekler kategorisinde 8 takım ile yapılacak. Yarışma merkezinde takımlar 4'lü olarak 2 gruba ayrılacak. Genç erkeklerle gruplarını 1'inci ve 2'inci sırada tamamlayan takımlar çapraz eleme usulü ile eşleşecekler. (A1-B2/B1-A2), çapraz elemelerde galip gelen takımlar final kaybedenler ise 3'lük ve 4'lük müsabakaları oynayacak. Müsabakalar tek devreli lig usulüne gibi oynayacak.

Arif Molu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Futsal takımı Trabzon'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonluğu için, İstanbul Pendik İTO Ticaret Meslek Lisesi, Artvin Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi, Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Giresun Atatürk Anadolu Lisesi ve Trabzon Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi takımları ile mücadele edecek.