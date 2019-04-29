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Arif Molu T.E.M.L Erkek Futsal Takımı Türkiye ikincisi oldu

Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Erkek Futsal takımı Trabzon’da oynanan okul sporlar futsal gençler Türkiye Şampiyonası finalinde ikinci uzatmalarda 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Erkek Futsal takımı Trabzon'da oynanan okul sporlar futsal gençler Türkiye Şampiyonası finalinde ikinci uzatmalarda 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu.


Okul Sporları Futsal Gençler Türkiye Şampiyonasında son 8 takım arasına kalan ve Trabzon'da oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ile finale kadar yükselen Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Erkek Futsal takımı final maçında 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye üçüncüsü olan Kayseri ekibi bu sezon finale yükselse de yaşadığı şanssızlıklar sonunda ikincilik ile yetindi. Final maçının normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlanırken ikinci uzatmanın bitimine 48 saniye kala yediği gol ile mağlup olan takımın oyuncuları hakem yönetimine tepki gösterdi. Öte yandan, Yasin Tarım turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.


Kayseri Spor Lisesi beşincilik ile yetindi


Şampiyonanın kızlar kategorisinde yer alan Kayseri Lisesi ise grup maçlarında averaj ile yarı finalleri kaçırdı ve Türkiye beşincisi oldu. Tamamı 9. sınıf öğrencilerinden oluşan Kayseri Spor Lisesi Kız Futsal takımı yarı finalleri iki gol averajı ile kaçırırken gelecek yıllar için umut verdi.

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