Develi Erciyesspor'un tecrübeli takım kaptanı Arif Toker, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme ekiplerinden Develi Erciyesspor, ligin 8. haftasında dün sahasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor'u 9-3 mağlup etti. Develi Erciyesspor'un 9-3 yendiği maçta sahaya on birde çıkan takım kaptanı Arif Toker, maçın ikinci yarısında oyundan çıkarak jübilesini yaptı. 1999 yılında Develi Belediyespor'da futbola başlayan ve birçok takımda forma giyen 38 yaşındaki Arif Toker, dün kariyerine noktayı koydu. 24 yıl aktif olarak oynadığı futbola dün son noktayı koyan Arif Toker, takım kaptanlığını Mustafa Palamut'a takdim etti. Toker, oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı.

Develi Erciyesspor Kulübünden yapılan paylaşımda da, “Develi'de futbolun simge ismi, Develi'nin kaptanı, 10 numarası Arif Toker son resmi maçına çıktı. Yıllarca Develi'de futbolseverlere birbirinden özel maçlar izleterek, Develi'de futbolun üstadlarından oldu. Büyük yetenek, büyük futbolcu Arif Toker'e tüm Develi adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” denildi.