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Arife öğretmenin adı parkta yaşayacak

Talas Belediye Meclisi 2021 yılı Haziran ayı toplantısını yaparak gündeminde bulunan konuları karara bağladı.


Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan imar plan konuları görüşülerek karara bağlanırken, şartlı bağış talebi konusu da oybirliği ile kabul edildi.


ARİFE ÖĞRETMENİN ADI PARKTA YAŞAYACAK


Öte yandan meclis toplantısında bazı isimlerin parklara verilmesi konusu da gündem maddeleri arasında yer aldı.


‘Şehit Ahmet Eraslan' ve ‘Hayat Boyu Öğrenme' isimlerinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Arife Nur Sarıoğlu isminin bir parka verilmesi konuları karara bağlandı. Buna göre Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun yapacağı çalışmanın ardından bu isimlerin verileceği parklar belli olacak.

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