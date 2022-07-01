Arılar oğul verdi, belediye duvardan indirdi

Bu çerçevede Beyaz Masa'ya gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir binanın duvarına oğul veren arıları bulunduğu yerden kaldırarak vatandaşları sıkıntıdan kurtardı.

Mevlana Mahallesindeki Çakapark Apartmanı sakinleri binanın dış cephesinde büyük bir arı oğulu bulunduğunu Talas Belediyesi Beyaz Masaya bildirdi. Bunun üzerine ekipler gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarın ardından ekipler Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek itfaiye merdiveni talep etti. Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan özel kıyafetler giyerek itfaiye merdivenine binip arı oğulunun bulunduğu 7. katın dış cephesine yükseldi. Kısa sürede arı yuvasını özel ekipmanla yerinden söken Sağlık İşleri Müdürü Bağırgan bir sepete koyarak yere indi. İndirilen arı oğulu, Reşadiye'de bulunan ek hizmet binasında kovana yerleştirildi.

Bina yöneticisi Osman Ertuğrul, ekiplerin müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu arılar bir hafta on gün önce oğul vermek suretiyle binanın yüzüne konmuşlar. Komşularımız da rahatsız oldular. Sonuçta ilgili birimlere haber verildi ve ekipler gelerek arıları bulunduğu yerden aldı. Görevlilere teşekkür ederiz. Allah eksikliklerini vermesin” diye konuştu.