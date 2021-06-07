Arının sokmasıyla şoka giren adam hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de, arı sokması sonucunda şoka giren 69 yaşındaki adam, hava ambulansı ile Felahiye ilçesinden alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Felahiye'nin Acırlı mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Alkan, arı sokması sonucunda anafilaktik şoka girdi. Yapılan ilk tedavisi sonrasında Kayseri merkezden hava ambulansı talep edildi. Talebe hızlı bir şekilde yanıt veren 112 merkezi ilçeye hava ambulansı gönderdi. Felahiye ilçesinden hava ambulansı ile teslim alınan Mehmet Alkan Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.