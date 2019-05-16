Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürdü 'hırsız yaptı' dedi

Kayseri'de iki gün önce işlenen cinayette, olaydan yaralı kurtulan şahsın, arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürdüğü ve olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Uluyer Sokak üzerinde bir evde meydana gelen olayda Hacı K. (52) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayda Murat K. ise (34) yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ev ve çevresinde incelemeler yaparak, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsız süsü vermiş, kendini bıçaklamış

Yaralı olarak hastanede tedavi gören Murat K.'nın çelişkili beyanlarından şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya hırsızlık süsü verilebileceği üzerinde durarak soruşturmayı genişletti. Murat K. daha sonra ölen Hacı K. ile birlikte iş yaptığını ve Hacı'ya borcu olduğunu, konuşmak için bağ evinde oturdukları sırada çıkan tartışmada Hacı K.'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

40 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş

Yapılan otopside Hacı K.'nın vücuduna 40 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Olay sonrası yapılan çalışmalarda suç aleti olan bıçak evin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan kar kuyusunda, Murat K.'nın olaya hırsızlık süsü vermek için evden aldığı altın ve Hacı K.'nın eşyaları ise bahçede bulundu.

Cinayet şüphelisi Murat K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.