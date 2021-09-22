Arkadaşının evine tabancayla ateş eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de yabancı uyruklu kız arkadaşının evinin penceresinden içeri tabancayla ateş eden ve evde bulunan bir kişinin yaralanmasına sebep olan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık C.Ö. ve müştekiler katılmazken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘yaralama ve mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı; C.Ö.'nün pişman olduğunu söyleyerek, heyetten sanığın beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye ‘yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay, ‘mala zarar verme' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay

8 Nisan 2021 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahallede meydana gelen olayda iddiaya göre, C.Ö. yabancı uyruklu kız arkadaşı N.B. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın üzerine C.Ö. eve gelerek N.B.'yi dışarı çağırdı. N.B.'nin dışarı gelmemesi üzerine yanında bulunan tabancayı çıkartan C.Ö. evin camından içeriye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sırasında evde bulunan A.E. belinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri olay yerinde yaralanan A.E.'ye müdahalede bulunurken, polis ekipleri de evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli C.Ö. sağlık kontrolü yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.